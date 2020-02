OE2020

A Iniciativa Liberal considerou hoje que o Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) aumenta o tamanho da mesa do Estado socialista "lampeiro e todo-poderoso" que alimenta "o séquito de privilegiados", deixando apenas umas migalhas para os desvalidos.

No discurso de encerramento do debate do OE2020, o deputado único da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, começou por afirmar que "hoje acaba a festança" e o parlamento está "a levantar a mesa do orçamento".

"Sentado à cabeceira da mesa do orçamento está o Estado Socialista, lampeiro e todo-poderoso, com o pão e a faca na mão. Olha satisfeito à volta da mesa para o seu séquito de privilegiados a quem dá os maiores nacos daquele pão", condenou.