OE2020

O presidente do CDS-PP destacou hoje que o partido foi aquele que demonstrou "maior responsabilidade e maturidade política" quanto à redução do IVA da eletricidade, apontando que "cada um tirará as suas ilações" da forma como votou.

"Não deixa de ser curioso, nós que somos a direção mais jovem de um partido político em Portugal com assento parlamentar termos sido aqueles que, desde o início, revelaram a maior responsabilidade e maturidade política na condução deste processo, evitando crises que os portugueses não desejam nem esperariam que os partidos mergulhassem neste momento o país numa situação de verdadeira instabilidade", afirmou o novo líder dos centristas.

Uma delegação do CDS, composta por Francisco Rodrigues dos Santos e pelos vice-presidentes Filipe Lobo d'Ávila e António Carlos Monteiro, esteve hoje reunida com a Confederação Empresarial de Portugal (CIP), para apresentar cumprimentos em nome da nova direção, eleita em congresso há pouco mais de uma semana.