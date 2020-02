OE2020

O parlamento aprovou hoje o reforço de cinco milhões de euros para a Polícia Judiciária (PJ) e 1,25 milhões de euros para a Procuradoria-Geral da República (PGR), em coligações "negativas" que contornaram os votos contra do PS.

As propostas dos sociais-democratas incluíam um reforço do Mapa II anexo ao Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), o "reforço em 5.000.000 euros do montante afeto ao investimento na Polícia Judiciária".

Esta proposta de reforço na PJ foi aprovada com votos a favor de PSD, BE, PCP, CDS-PP, PAN IL e Chega, abstenção do PEV e da deputada Joacine Katar Moreira e voto contra do PS.