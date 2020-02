OE2020

O PCP vai hoje abster-se na votação final global do Orçamento do Estado de 2020 (OE2020), reclamou alguns "avanços" propostos pelos comunistas, mas assumiu um "posicionamento político que se distancia" do Governo, como no excedente orçamental.

No encerramento do debate do orçamento, o líder parlamentar do PCP, João Oliveira, afirmou que a abstenção do partido "dá expressão a um posicionamento político que se distancia deste orçamento e das opções do Governo do PS" e fez uma crítica à questão do excedente orçamental.

"A opção de obter um excedente orçamental em vez de colocar como prioridade a resposta a problemas estruturais do país" ou a "falta de uma resposta decidida no investimento público" são marcas que marcam negativamente o orçamento.