OE2020

O PAN considerou hoje que o Orçamento do Estado para 2020 está "bem melhor" com as alterações na especialidade e saudou em particular a subida do IVA para as touradas, criticando a posição do PSD nesta matéria.

Estas posições foram assumidas no encerramento do debate do Orçamento do Estado para 2020 na Assembleia da República pelo deputado do PAN André Silva, que declarou que a proposta do Governo "sai do parlamento bem melhor do que entrou", com a correção de "algumas distorções fiscais" e "alguns impostos ambientais".

"Conseguimos corrigir uma das maiores obscenidades fiscais do nosso país: o IVA da tauromaquia", destacou André Silva, acrescentando: "A tauromaquia é a manifestação maior da cobardia humana, que vive do divertimento alarve com a fragilidade alheia. E nesta matéria não percebemos a posição do PSD".