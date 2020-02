OE2020

Lisboa, 06 fev 2020 - A líder parlamentar do PS congratulou-se hoje com o resultado final do orçamento, mas acusou o PSD de ter seguido um caminho "demagógico" e "tático" e criticou "alguma esquerda" por ter cedido a essa "tentação".

Esta posição foi transmitida por Ana Catarina Mendes momentos antes da votação final global da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2020, num discurso em que atacou sobretudo a atuação dos sociais-democratas face às 1300 propostas de alteração que foram apresentadas pelo conjunto das forças políticas em sede de especialidade.

Ana Catarina Mendes defendeu que a sua bancada "esteve sempre disponível para o diálogo e a negociação com todos os partidos", e, por isso, procurou estabelecer "as pontes necessárias" face a propostas que poderiam "desvirtuar" o projeto do executivo e dos socialistas.