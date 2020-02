OE2020

O CDS-PP acusou hoje o Governo de falta de estratégia no Orçamento do Estado para 2020 e o deputado do PAN André Silva de desrespeitar o mundo rural e de querer impor o seu estilo de vida.

Estas posições foram assumidas pela líder parlamentar do CDS-PP, Cecília Meireles, no encerramento do debate sobre o Orçamento do Estado para 2020, na Assembleia da República.

"Nas palavras do senhor primeiro-ministro, eu creio que se pode dizer que este Orçamento é mais do mesmo, é poucochinho. O primeiro traço que o caracteriza é a absoluta ausência de uma estratégia para o país", afirmou Cecília Meireles, alegando que o executivo não dá respostas em matéria de crescimento e de poupança.