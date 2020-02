Actualidade

A polícia da Irlanda do Norte anunciou hoje ter descoberto um engenho explosivo, programado para explodir no dia do 'Brexit', num camião que ia embarcar num 'ferry' para a Escócia.

Segundo a polícia da província britânica, PSNI, as forças policiais receberam um alerta, a 31 de janeiro, para a presença no porto de Belfast de um veículo armadilhado, alerta que atribuiu a um grupo de dissidentes do desativado Exército Republicano Irlandês (IRA).

Buscas realizadas na altura não levaram a nenhuma descoberta, pelo que o 'ferry' foi autorizado a fazer a viagem pelo Mar da Irlanda como previsto.