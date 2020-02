Actualidade

O concelho de Sintra lança sexta-feira o projeto StoneCITI - Centro de Inteligência e Tecnologia da Indústria da Pedra Natural, localizado na antiga fábrica Pardal Monteiro, num investimento de 11 milhões de euros, segundo a autarquia.

Este projeto é uma parceria entre o Instituto Superior Técnico, a Câmara Municipal de Sintra, a Assimagra (Associação Portuguesa dos Industriais dos Mármores, Granitos e Ramos Afins) e o Cluster Portugal Mineral Resources, segundo informação divulgada pela autarquia.

A Câmara comprou a fábrica Pardal Monteiro, "atualmente desativada e abandonada" por 725 mil euros em fevereiro do ano passado, revelou a autarquia, destacando que o "StoneCITI prevê, depois do investimento na aquisição da antiga unidade industrial, mais de sete milhões de euros em obras de requalificação do espaço, 2,3 milhões em equipamento e cerca de um milhão de euros em projetos".