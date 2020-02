Actualidade

Angola registou perdas de produção de cerca de 35 milhões de barris de petróleo, em 2019, devido a paragens não planificadas e mau funcionamento do equipamento, anunciou hoje a Agência Nacional de Petróleo e Gás (ANPG).

Numa conferência de balanço do primeiro ano de atividade da agência concessionária, o presidente do Conselho de Administração da ANPG, Jerónimo Paulino, referiu que as paragens não planificadas resultaram numa perda diária de cerca de 90 mil barris de petróleo.

Segundo Jerónimo Paulino, o principal objetivo, numa primeira fase, é reduzir essas paragens não planificadas em 50%.