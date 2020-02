OE2020

O PCP acusou hoje PSD de ter "montado uma encenação" com a baixa do IVA para a eletricidade de uso doméstico "nos sapatos do Bloco de Esquerda" durante o debate do Orçamento do Estado de 2020 (OE2020), no parlamento.

"Pelos vistos, o PSD conta com outros para as suas encenações. Montou esta encenação calçado nos sapatos do BE, não se monta nos sapatos do PCP", afirmou o líder parlamentar dos comunistas minutos depois de ter sido aprovado o orçamento, na Assembleia da República, que ficou marcado pela polémica em torno das propostas de baixa do IVA de 23% para 6%.

Os sociais-democratas propuseram a descida do IVA na eletricidade de uso doméstico, mas fizeram depender o seu avanço da aprovação de medidas de compensação, como a redução de despesas nos gabinetes ministeriais e entrada em vigor em outubro, mas acabou por retirar a proposta depois de serem chumbadas.