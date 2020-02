PSD/Congresso

O líder reeleito do PSD, Rui Rio, disse esperar que o Congresso deste fim de semana decorra de forma tranquila, e assegurou que não vai fazer nenhuma "revolução" na direção, mas também "não ficará tudo na mesma".

Em declarações aos jornalistas no parlamento, no final do debate do Orçamento do Estado para 2020, Rui Rio foi questionado se esperava que o Congresso do PSD, que arranca na sexta-feira, decorra de forma tranquila.

"Espero ter um congresso tranquilo, mas um congresso tranquilo não tem de ser um congresso onde ninguém faz crítica rigorosamente nenhuma, isso aí era mais no tempo dos congressos da Ação Nacional Popular ou da União Nacional", disse.