Actualidade

Pelo menos dois mineiros ilegais morreram e outros 20 continuam presos debaixo de terra, após o colapso de uma mina no centro do Zimbabué, segundo a comunicação social local, que cita responsáveis da proteção civil.

De acordo com o responsável da proteção civil do distrito de Kwekwe, no centro do país, Fortune Mupungu, citado pelo diário estatal The Herald, uma equipa de resgate retirou dois corpos da mina Globe and Phoenix, que colapsou na noite de quarta-feira.

As operações de resgate dos mineiros presos dentro da mina ainda não foram iniciadas, refere o The Herald.