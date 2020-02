Actualidade

Duas instituições da área social da Figueira da Foz, uma pública e outra privada, estão a funcionar à porta fechada por motivos de segurança, depois de ameaças aos funcionários por um utente com cadastro, revelaram fontes policiais.

Em causa está um homem de 32 anos, considerado perigoso pelas autoridades e indiciado de múltiplos crimes, como sequestro, ameaça com arma de fogo, extorsão, tráfico de estupefacientes, roubo, coação ou ofensas à integridade física. Foi detido pela última vez pela PSP da Figueira da Foz em 29 de janeiro e colocado em prisão domiciliária com pulseira eletrónica pelo tribunal de Coimbra, apesar de estar em liberdade condicional ao abrigo de outro processo.

Segundo fontes da PSP, as duas instituições que estão a funcionar à porta fechada, por medo de represálias, são o Centro de Resposta Integrada (CRI) da Figueira da Foz (antigo Centro de Atendimento a Toxicodependentes), entidade que funciona na dependência da Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC), e a Associação Fernão Mendes Pinto, instituição particular de solidariedade social, cujas instalações estão localizadas no centro desta cidade do litoral do distrito de Coimbra.