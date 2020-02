OE2020

O secretário-geral da CGTP lamentou que a proposta de Orçamento de Estado para 2020, que foi hoje aprovada, não tenha tido alterações significativas para melhorar as condições de vida dos trabalhadores e da população em geral.

"Lamentamos que a proposta de Orçamento do Estado tenha sido aprovada sem alterações significativas na área do trabalho e em áreas em que o Estado podia poupar para aumentar o investimento público e melhorar as condições de vida dos portugueses", disse Arménio Carlos à agência Lusa.

Segundo o sindicalista, deveriam ter sido reduzidos os montantes previsto na proposta de Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) para as parcerias público privadas (PPP), para financiar os bancos e para contratar serviços externos que podem ser feitos dentro da Administração Pública.