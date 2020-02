Actualidade

Quase 60% dos visitantes da Baixa-Chiado e Príncipe Real utilizam o transporte público para se deslocar e apenas 17% escolhem o carro, enquanto 11% preferem ir a pé, segundo um inquérito realizado pela Câmara de Lisboa.

Os dados do inquérito, realizado em dezembro, estão no relatório técnico da Zona de Emissões Reduzidas Avenida-Baixa-Chiado (ZER ABC), disponível no 'site' www.zer.lisboa.pt, e indicam que, entre os residentes na zona, "o modo a pé é o mais utilizado".

A nova ZER, apresentada na semana passada pelo presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina (PS), prevê que o trânsito automóvel na Baixa/Chiado passe a ser exclusivo para residentes, portadores de dístico e veículos autorizados, entre as 06:30 e as 00:00, a partir do verão.