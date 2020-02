Incêndios

O Observatório Técnico Independente sobre incêndios criado pelo parlamento considerou hoje que o Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais dá "pouco relevo" ao papel dos bombeiros e que o processo de consulta pública esteve "envolvido nalguma confusão".

Num parecer sobre o Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais (PNGIFR), cuja consulta pública terminou na quarta-feira, o Observatório Técnico Independente (OTI) esclarece que o documento em análise constitui "a estratégia do PNGIFR e não o plano em si, que só pode ser analisado em rigor" quando estiverem concluídos os programas de ação nacional e regionais, previstos para o terceiro trimestre deste ano.

"O processo de consulta pública está, portanto, envolvido nalguma confusão que resulta da imprecisão da comunicação, até no portal do Governo e na página web da AGIF [Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais], que não explicitam suficientemente que o que está divulgado e em consulta pública é apenas a primeira componente do Plano", refere este organismo.