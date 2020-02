Vírus

As quatro pessoas que estavam em isolamento profilático no Parque Saúde de Lisboa, devido ao surto do novo coronavírus (2019-nCoV) na China, foram hoje transferidas para o Hospital Pulido Valente, onde estão internados voluntariamente mais 16 cidadãos.

A informação foi avançada pela diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, numa conferência de imprensa, em Lisboa, onde foi feito novo balanço sobre a infeção pelo '2019-nCoV'.

Graça Freitas disse que a transferência dos quatro cidadãos para o Hospital Pulido Valente, igualmente em Lisboa, foi efetuada a pedido dos próprios, que "manifestaram a intenção" de ficar nas mesmas instalações que as restantes 16 pessoas.