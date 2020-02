Actualidade

A peça "O Fantasma da ópera", a partir do romance original de Gaston Leroux (1868-1927), é o novo espetáculo do grupo Primeiros Sintomas, uma encenação de Bruno Bravo, a estrear em setembro no Grande Auditório da Culturgest, em Lisboa.

"Vai ter música ao vivo, muitos atores, e vai ter dança, vai ter movimento, canções", disse Bruno Bravo à agência Lusa, considerando "tratar-se do projeto mais ambicioso" da estrutura artística, de que é um dos fundadores.

O encenador, que falava à agência Lusa à margem de um ensaio de imprensa da peça "Subitamente no Verão Passado", de Tennessee Williams, que também encena e se estreia hoje à noite no Teatro D. Maria II, indicou que os ensaios da nova produção começam já em março.