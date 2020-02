Guiné-Bissau/ Eleições

Umaro Sissoco Embaló, dado pela Comissão Nacional de Eleições (CNE) como o vencedor das eleições presidenciais na Guiné-Bissau, disse hoje que vai tomar posse no próximo dia 27, com ou sem o consentimento do parlamento do país.

No aeroporto de Bissau, de regresso ao país, após vários dias de um périplo pelo estrangeiro, Umaro Sissoco Embaló avisou o líder do parlamento, Cipriano Cassamá, que se não quiser presidir à cerimonia da sua posse, o ato será feito pelo vice-presidente do órgão, Nuno Nabian.

"Se o presidente da Assembleia Nacional Popular (parlamento guineense), Cipriano Cassamá, com todo o respeito que me merece, não quiser presidir à minha posse, vou organizar Nuno Nabian, Satu Camará e deputados para me darem posse em qualquer parte da Guiné-Bissau", disse Sissoco Embaló, em declarações em crioulo.