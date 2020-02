Actualidade

Deputadas do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) brasileiro denunciaram na quinta-feira o Presidente do Brasil à ONU, acusando Jair Bolsonaro de abandono do combate à violência contra as mulheres.

Em causa está o corte nos recursos financeiros destinados a políticas para as mulheres no país.

"Não é dinheiro e recurso apenas. É postura, mudança de comportamento que temos de ter no Brasil. É consciencialização", disse o chefe de Estado, em Brasília, após ser questionado pela imprensa local sobre o tema.