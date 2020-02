Venezuela

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo acusou hoje os Estados Unidos de provocarem frequentemente a Venezuela e insistiu que Rússia e México apostam ao diálogo, "sem condições prévias", para solucionar a crise venezuelana.

"A Rússia e o México apostam em resolver os problemas desse país [Venezuela] apenas através do diálogo entre o Governo [do Presidente Nicolás Maduro] e a oposição, de um diálogo inclusivo entre todas as forças políticas importantes", afirmou Serguei Lavrov.

O chefe da diplomacia russa falava aos jornalistas no México, no final de um encontro com o homólogo mexicano, Marcelo Ebrard, que decorreu no âmbito de uma visita ao país.