Actualidade

O mercado de trabalho timorense recuou em 2019, com as empresas a preverem mais redução nas contratações devido à situação política e económica, indica um relatório do Governo timorense hoje divulgado.

O relatório, da Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego (SEFOPE), registou uma taxa de -2,3% no crescimento de emprego, comparativamente a um crescimento de 5,7% registado em 2017, ano em que o relatório anterior tinha sido publicado.

O documento mostra ainda um recuo do salário médio em todos os setores de atividade entre 2017 e 2019, os dois anos comparados, com exceção para trabalhadores do setor elétrico ou mecânico, que cresceu.