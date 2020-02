Vírus

A MGM China anunciou a doação de 20 milhões de patacas (2,3 milhões de euros) para combater o surto do coronavírus chinês, elevando para mais de 12 milhões de euros a ajuda dos operadores de casinos de Macau.

O contributo foi articulado com o Gabinete de Ligação do Governo central chinês na Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), para "ajudar a província de Hubei a combater a epidemia", de acordo com o comunicado.

"A doação será para a compra de suprimentos médicos e preventivos, bem como de materiais e equipamentos de urgência", lê-se na mesma nota.