Actualidade

O presidente do regulador timorense do setor petrolífero considerou hoje "muito boas notícias para Timor-Leste" as notícias sobre os potenciais recursos de gás disponíveis no poço Chuditch-1 localizado no Mar de Timor.

"São muito boas notícias para Timor-Leste. O relatório e os estudos justificam o potencial do bloco e é bom ver mais interesse em torno ao projeto que é positivo para o bem de Timor-Leste", disse à Lusa o presidente da Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais (ANPM), Gualdino da Silva.

As estimativas iniciais apontam para que o campo, a ser desenvolvido numa parceira entre Timor-Leste e a SundaGas, poderá representar receitas de mil milhões de dólares (907 milhões de euros).