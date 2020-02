Vírus

O Banco Asiático de Desenvolvimento anunciou hoje que vai distribuir dois milhões de dólares (1,8 milhões de euros) para reforçar as medidas de prevenção e resposta ao novo coronavírus chinês.

O banco indicou que o dinheiro vai servir para adquirir equipamentos de diagnóstico e de laboratório, e melhoria da vigilância e resposta aos surtos, sobretudo nas áreas rurais, na China, no Camboja, no Laos, em Myanmar, na Tailândia e no Vietname.

A China elevou hoje para 636 mortos e mais de 31 mil infetados o balanço do surto de pneumonia provocado por um novo coronavírus (2019-nCoV) detetado em dezembro passado, em Wuhan, capital da província de Hubei (centro), colocada sob quarentena.