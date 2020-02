Actualidade

O sexto álbum de Mazgani, "The Gambler Song", hoje editado, tem a identidade do músico bem presente, mas de um modo menos acelerado, leitura que aceita, embora preferia deixar as interpretações das suas canções para quem as ouve.

Shahryar Mazgani confessou, em declarações à Lusa a propósito de "The Gambler Song", ter alguma dificuldade em analisar a música que faz.

Confrontado com a possibilidade de este ser um álbum em que as canções soam mais calma do que em trabalhos anteriores, Mazgani admite que sim, mas, mais do que partilhar o que quis com "The Gambler Song", o músico prefere que seja quem ouve a decidir.