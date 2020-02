Actualidade

A Plataforma 285 criou um mundo a verde e branco, onde uma nuvem e uma árvore trocam de cor, para falar de tolerância, num espetáculo para crianças, que se estreia hoje no teatro Lu.Ca, em Lisboa.

"A Árvore Branca", criado e interpretado por Raimundo Cosme, surgiu com a ideia de ser "um espetáculo sobre singularidade na pluralidade". "Um espetáculo sobre a possibilidade de podermos ser tudo, sobre esta questão de poder ser tudo num mundo cinzento, aqui num mundo verde e branco", referiu Raimundo Cosme, em declarações à Lusa.

O espetáculo, para crianças com idades entre os três e os cinco anos, é inspirado no livro "Troca-Tintas", do ilustrador Gonçalo Viana, que assina a cenografia.