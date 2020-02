Vírus

O Governo de Macau prolongou hoje em mais uma semana dispensa da função pública de comparecer no local de trabalho, até pelo menos 16 de fevereiro, para evitar o risco de contágio pelo novo coronavírus.

A decisão consta de um despacho assinado pelo chefe do Executivo, Ho Iat Seng, na qual se exclui apenas aqueles que prestam serviços considerados essenciais.

"Tendo em consideração a evolução epidémica da pneumonia do novo tipo de coronavírus e a necessidade de prevenção, o chefe do Executivo lavrou hoje um despacho no sentido de dispensar os trabalhadores dos serviços públicos de comparecer ao serviço entre 08 e 16 de fevereiro, mantendo apenas a prestação de serviços urgentes dos serviços públicos", lê-se num comunicado da Direção dos Serviços de Administração e Função Pública.