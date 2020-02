Actualidade

A associação de juízes polaca Iustitia Polska considerou hoje escandalosa a diretiva da Procuradoria-Geral da República portuguesa sobre a intervenção hierárquica em processos judiciais.

"Uma situação dessas na Polónia não seria surpreendente, mas em Portugal sim. Não se podem fazer as coisas dessa maneira. Um cargo de nomeação política não pode decidir as coisas dessa maneira. Trata-se de uma violação de normas fundamentais", disse à agência Lusa a juíza Monika Frakowiak, porta-voz da associação Iustitia Polska, defensora da luta contra "a repressão ao Estado de direito"

No dia 04 de fevereiro, um parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República (PGR), cuja doutrina a procuradora-geral, Lucília Gago, determinou que seja "seguida e sustentada pelo Ministério Público (MP)", prevê que a hierarquia do MP pode intervir nos processos-crime, "modificando ou revogando decisões anteriores".