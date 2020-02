Vírus

As autoridades de Macau disseram hoje que cinco hotéis em Macau já encerraram temporariamente devido aos poucos turistas na capital mundial do jogo por causa do surto do novo coronavírus.

Quatro hotéis já tinham fechados as portas no dia anterior, hoje foi a vez do Hotel Sofitel anunciar que se encontra encerrado, disse a chefe do departamento de licenciamento e inspeção da Direção dos Serviços de Turismo de Macau, Inês Chan, em conferência de imprensa.

Na quinta-feira, o Governo de Macau já tinha anunciado o encerramento de quatro hotéis: the Four Seasons Hotel, Grand Harbour Hotel, St. Regis Macao e o Conrad Macao.