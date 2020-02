Actualidade

A companhia aérea portuguesa TAP transportou 1,23 milhões de passageiros em janeiro, mais 145 mil do que no mesmo mês do ano passado, representando um crescimento de 13,3%, foi hoje anunciado.

"A TAP transportou 1,23 milhões de passageiros no mês de janeiro, mais 145 mil do que em igual mês do ano passado, o que se traduz num crescimento do tráfego de 13,3%", lê-se num comunicado enviado pela transportadora.

A companhia aérea fala num mês "recorde", uma vez que representa um crescimento do tráfego de 59% comparativamente com os números de há cinco anos, altura em que, no mesmo mês, "transportava apenas 779 mil passageiros".