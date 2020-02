Actualidade

As exportações de bens aumentaram 5,4% e as importações subiram 1,2% em dezembro de 2019, face ao mesmo mês de 2018, em termos nominais, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo as Estatísticas do Comércio Internacional hoje divulgadas, "em dezembro de 2019, as exportações e as importações de bens registaram subidas homólogas nominais de 5,4% e 1,2%, respetivamente (+8,4% e +1,0% em novembro de 2019, pela mesma ordem)".

Nas exportações, o INE destaca o acréscimo dos combustíveis e lubrificantes, que subiram 38,5%, essencialmente nos produtos transformados e principalmente para Marrocos.