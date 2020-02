Actualidade

O Conselho das Finanças Públicas (CFP) prevê "o cumprimento ou mesmo superação" do saldo orçamental estimado pelo Governo para 2019 (défice de 0,1% do PIB) e antecipa um rácio da dívida pública inferior à ultima estimativa do executivo.

"Os desenvolvimentos orçamentais até setembro de 2019 e a informação parcial disponível para o último trimestre do ano apontam para o cumprimento ou mesmo a superação do saldo estimado pelo Ministério das Finanças [MF] para 2019 na Proposta de Orçamento do Estado para 2020 (défice de 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB))", indica o CFP no relatório sobre a evolução orçamental até setembro de 2019, hoje divulgado.

Quanto à dívida pública, o organismo liderado por Nazaré Costa Cabral diz que a última informação disponível sobre o valor nominal da dívida de Maastricht no final do ano passado "aponta para que o rácio da dívida pública em 2019 se venha a situar abaixo da estimativa mais recente do MF e próximo da estimativa do CFP avançada em outubro".