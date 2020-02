Actualidade

As exportações para o Reino Unido caíram 0,6% em 2019, face ao ano anterior, e as importações aumentaram 11,6%, contrariando a tendência da globalidade das transações portuguesas no ano passado, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo as Estatísticas do Comércio Internacional hoje divulgadas, que contêm uma análise ao comércio internacional de bens entre Portugal e o Reino Unido, atendendo à concretização do 'Brexit' ocorrida em 31 de janeiro, "as exportações para o Reino Unido decresceram 0,6% em 2019 face a 2018, contrariando o crescimento de 3,6% registado no total das exportações portuguesas nesse ano".

No ano passado, o Reino Unido foi o quarto principal destino das exportações portuguesas, correspondendo a 6,1% do total (menos 0,3 pontos percentuais face a 2018), ficando apenas atrás de Espanha (24,0%), França (13%) e Alemanha (12%).