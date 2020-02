Actualidade

O excedente orçamental de 1.590 milhões de euros acumulado de janeiro a setembro de 2019 pelo setor das administrações públicas é um novo máximo desde pelo menos 1995, refere hoje o Conselho das Finanças Públicas (CFP).

"O saldo orçamental das administrações públicas no final do terceiro trimestre de 2019 continuou a apresentar um resultado acumulado melhor do que o verificado em igual período do ano anterior. O excedente orçamental ascendeu a 1.590 milhões de euros, correspondente a 1,0% do PIB [Produto Interno Bruto] gerado no período, constituindo, em termos acumulados, um novo máximo na série estatística comparável das contas nacionais, disponível a partir de 1995", lê-se no relatório do CFP sobre a evolução orçamental até setembro de 2019.

Segundo o organismo liderado por Nazaré Costa Cabral, este resultado é alcançado "apesar do impacto negativo no saldo da operação de recapitalização do Novo Banco ocorrida no segundo trimestre do ano (1.149 milhões de euros)", sendo que, "excluindo o efeito desta medida temporária e não recorrente, o excedente orçamental ascenderia a 1,7% do PIB do período, um resultado melhor do que a estimativa anual avançada pelo MF [Ministério das Finanças] na Proposta de Orçamento para 2020 [POE/2020], quando corrigido o saldo daquelas medidas (0,4% do PIB)".