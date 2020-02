Actualidade

A coordenadora da Frente Comum, Ana Avoila, lamentou hoje que o Governo não tenha enviado até agora a proposta que irá apresentar aos sindicatos da Administração Pública na segunda-feira, acusando o executivo de "falta de postura democrática".

"Fizemos um pedido para que nos enviasse as propostas para podermos ter uma posição na segunda-feira, mas até agora nem ai nem ui. Não disse nada. Continua numa postura que tem vindo a ser a prática e a demonstrar a falta de postura democrática que existe neste momento no que diz respeito à negociação na Administração Pública, muitas vezes ilegal e até inconstitucional", disse a sindicalista.

Ana Avoila (CGTP) falava hoje em conferência de imprensa, para "reafirmar as posições da Frente Comum relativamente à votação final do Orçamento do Estado para 2020".