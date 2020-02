Vírus

A agência de 'rating' S&P Global Ratings prevê que o surto de coronavírus registado na China reduza o ritmo de crescimento da economia para 5% em 2020, contra os 5,7% previstos anteriormente.

A S&P estima que o maior impacto do coronavírus na economia chinesa ocorra no primeiro trimestre deste ano e que o ritmo de crescimento se recupere plenamente no terceiro trimestre.

A agência de 'rating' acredita que o surto do coronavírus estará controlado em março e que as restrições impostas na China, por exemplo no transporte, se poderão levantar no segundo trimestre.