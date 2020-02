Luanda Leaks

O presidente da Endiama, a diamantífera nacional de Angola, disse hoje que perdeu 300 milhões de dólares (270 milhões de euros) por ano na última década por vender diamantes abaixo do preço a três entidades, uma delas detida por Isabel dos Santos.

"Através da nossa avaliação, concluímos que estávamos a perder 30 a 40% do valor das gemas" por vender abaixo do preço de mercado, disse José Manuel Ganga Júnior numa entrevista à agência de informação financeira Bloomberg, à margem da sua participação no Indaba Mining, uma feira mineira que decorreu na Cidade do Cabo, na África do Sul.

"Não vai acontecer outra vez", garantiu o presidente da Endiama, salientando que as pedras preciosas foram vendidas a três companhias, uma delas pertencente à empresária Isabel dos Santos, a mulher mais rica de África e filha do antigo Presidente de Angola José Eduardo dos Santos.