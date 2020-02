Actualidade

O presidente da Endiama, a companhia diamantífera nacional de Angola, anunciou hoje que pretende dispersar até 30% do capital da empresa em bolsa em 2022, mantendo o controlo do Estado mesmo após a privatização parcial.

Em entrevista à agência de informação financeira Bloomberg, José Manuel Ganga Júnior confirmou que a administração está "a preparar a Endiama para uma oferta pública inicial, em 2022, estando em curso um processo de avaliação do valor da empresa" e acrescentou que o objetivo é privatizar até 30% da empresa, mantendo a maioria do capital no Estado.

Na entrevista à Bloomberg na Cidade do Cabo, onde participou na Indaba Mining 2020, um dos encontros mais importantes do setor no continente, Ganga Júnior expressou preferência pelo lançamento da empresa na bolsa de Luanda, mas ressalvou que a decisão será tomada depois da avaliação dos consultores financeiros.