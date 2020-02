Actualidade

O Conselho de Administração (CA) do Hospital de Santarém afirmou hoje estar disponível para analisar a curto prazo as reivindicações dos enfermeiros daquela unidade hospitalar, nomeadamente sobre o processo de progressão nas carreiras.

"Relativamente às progressões na Carreira de Enfermagem, o Conselho de Administração do Hospital Distrital de Santarém, após a reunião com o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), comprometeu-se a avaliar a situação a curto prazo, tendo iniciado já um trabalho conjunto com a tutela de modo a esclarecer a situação", disse hoje a administração hospitalar em resposta à agência Lusa.

Na quinta-feira, o SEP reivindicou um desbloqueamento da avaliação tendo em vista a progressão nas carreiras dos enfermeiros do hospital de Santarém e criticou a ausência de respostas por parte da administração.