Actualidade

O treinador do Benfica, Bruno Lage, disse hoje que as 'águias' querem repetir o triunfo da última época no Estádio do Dragão e diz que não pensa na vantagem de sete pontos na I Liga portuguesa de futebol.

"A nossa motivação é fazer um bom jogo e não olhar para os 'ses'. Olhar para o jogo é olhar para uma excelente equipa, bem orientada, com excelentes valores e difícil de bater. Preparámo-nos para isso e para jogar o nosso jogo. Essa é a nossa determinação, olhar o jogo como fizemos na época passada, sem medos e sem receios", disse o treinador dos 'encarnados'.

Sobre a importância do jogo e a semana de trabalho no Seixal, Lage garantiu que preparou o clássico como outro jogo qualquer, independentemente dos sete pontos de vantagem que os campeões nacionais têm atualmente sobre os 'dragões'.