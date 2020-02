Actualidade

O novo diretor clínico do Serviço de Saúde da Madeira (Sesaram), Mário Pereira, disse hoje que pretende "continuar a pacificação" do setor, numa altura em que 33 diretores de serviço se demitiram contra a sua nomeação.

"Sei que há dificuldades. Sei que quando se muda alguma coisa, por vezes há resistências", afirmou Mário Pereira, na cerimónia de tomada de posse, no Hospital Central do Funchal, vincando estar disponível para o diálogo com todos os profissionais.

"Farei tudo para, de alguma forma, continuar a pacificação do Serviço Regional de Saúde e assegurar que todos os médicos serão respeitados", disse.