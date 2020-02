Actualidade

O Presidente de Angola João Lourenço desafiou hoje a Alemanha a investir nos setores dos transportes, energia e agricultura, entre outros, sublinhando que existe agora um ambiente favorável ao setor privado.

Falando após uma reunião com a chanceler alemã, Angela Merkel, que cumpre hoje uma visita de algumas horas a Angola, João Lourenço focou o interesse recíproco dos dois países no sentido de intensificar as relações empresariais e económicas.

"Angola ao longo destes anos tem beneficiado de linhas de crédito da banca comercial alemã para projetos de infraestruturas públicas, mas quase nenhum investimento privado de destaque, o que pretendemos hoje, uma vez que estamos a criar com algum sucesso um ambiente de negócios favorável ao investimento privado", salientou.