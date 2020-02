Guiné-Bissau/Eleições

O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, afirmou hoje que ninguém pode amedrontar com palavras e tranquilizou a população em como o país "não está à beira de uma guerra civil", devido ao impasse pós-eleitoral.

"Queremos dizer que não estamos, de maneira nenhuma, à beira de uma guerra civil. Uma só pessoa, um grupo de pessoas, não pode, de maneira nenhuma, desestabilizar a Guiné-Bissau", observou Aristides Gomes, prometendo uma resposta inteligente do Governo, "mas não com brutalidade".

O primeiro-ministro falava à saída de um encontro que manteve, no Palácio do Governo, em Bissau, com embaixadores acreditados no país, com os quais analisou a situação política e as declarações de Umaro Sissoco Embaló, candidato dado pela Comissão Nacional de Eleições (CNE) como o vencedor das presidenciais de 29 de dezembro.