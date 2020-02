Moçambique/Ataques

O Ministério da Defesa moçambicano desmentiu hoje informações nas redes sociais sobre um recrutamento compulsivo de jovens para o cumprimento do serviço militar e reforço de combate a ataques armados em Cabo Delgado, no Norte do país.

"Não está a decorrer nenhum recrutamento compulsivo. Quando chegar a [sua] vez, o jovem será convocado e não raptado", disse Carlos Mucamisa, coronel das Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM), em conferência de imprensa em Maputo.

As imagens que circulam nas redes sociais mostram, em vários pontos de Maputo, jovens a correr, hoje, pela manhã, supostamente a fugir de militares que os querem levar à força para integrar o exército que combate insurgentes no Norte de Moçambique.