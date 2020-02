Vírus

A embaixada chinesa em Lisboa diz que "comunicou atempadamente" às autoridades portuguesas a evolução da epidemia do novo coronavírus e que continuará a "assumir as obrigações internacionais" para assegurar a segurança das pessoas.

Numa declaração enviada à agência Lusa, o embaixador chinês em Portugal, Cai Run, reconhece que, "durante o combate à epidemia, a China e Portugal têm mantido coordenação e colaboração estreitas, o que é uma forte prova da amizade genuína entre os dois povos".

Cai Run lembra que o Governo chinês tem procurado ajudar as autoridades "no repatriamento de portugueses de Wuhan, que regressaram a Portugal sãos e salvos", referindo-se às operações que nos últimos dias permitiram o resgate por via aérea.