A ausência de protocolos de depósito, de registos documentais e de condições de salvaguarda são algumas das falhas apontadas pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) no inventário feito à coleção de arte contemporânea do Estado.

De acordo com o relatório da DGPC de inventário e análise à coleção de arte contemporânea do Ministério da Cultura - a denominada 'Coleção SEC' -, consultado hoje pela agência Lusa, confirma-se a existência de 94 obras cujo paradeiro é desconhecido, às quais se juntam outras 18 obras de arte, "cuja localização não é conhecida ou é necessário retificar com o Centro Português de Fotografia [no Porto]".

Ao longo de 60 páginas, sustentadas em mais de uma dezena de anexos de documentação, o relatório sublinha que "a existência de obras por localizar constituiu uma fragilidade da coleção" de arte, iniciada em 1976 e que está dispersa por vários organismos públicos, culturais e não culturais.