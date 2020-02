Actualidade

O Governo dos Açores abriu 135 vagas de quadros para docentes para o próximo ano letivo em toda as ilhas da região, do ensino pré-escolar ao secundário, segundo uma portaria publicada hoje em Jornal Oficial.

As 135 vagas de quadros incluem concursos internos e externos para o ano letivo de 2020/2021 e referem-se a três vagas para o ensino pré-escolar, 20 para o 1.º ciclo do ensino básico, 16 para o 2.º ciclo, 60 para o 3.º ciclo e secundário, oito para o ensino artístico e 28 para o ensino especial.

Em Santa Maria estão disponíveis quatro lugares, em São Miguel 61, na Terceira 32, na Graciosa cinco, no Faial 12, no Pico oito, em São Jorge um, nas Flores 11 e no Corvo um, adiantou a Secretaria Regional da Educação à Lusa.