Actualidade

A coleção de arte contemporânea do Ministério da Cultura precisa de um manual de gestão, curadoria, uma equipa técnica permanente e um espaço onde possa ser acomodada, defende a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC).

As recomendações são feitas no relatório de inventário e análise que a DGPC fez à coleção de arte contemporânea do Estado - a denominada 'Coleção SEC' --, consultado hoje pela agência Lusa.

Por despacho governamental, publicado em julho de 2019, a DGPC tinha até dezembro passado para rever a inventariação daquela coleção de arte, composta por cerca de um milhar de obras de artistas portugueses e estrangeiros, dispersa por vários organismos públicos, culturais e não culturais.